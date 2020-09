"Me reuní. Estoy más del lado de decir que sí, que no. Soy una chica difícil y hay algunas cuestiones que tengo que arreglar. Quiero ir por el lado de familia, es mi objetivo. Trabajar las leyes con respecto a ese tema que hay un gran vacío. No sé si llego, por la cuarentena. Pero sería el año que viene", como si se tratara de una obra para Mar del Plata o Carlos Paz Cinthia Fernández se refirió al supuesto ofrecimiento para ser candidata a diputada en las elecciones del próximo año

Pero es tanto el dislate que su desconocimiento del funcionamiento básico de los tres poderes le llevó a decir; "Voy a plantear un decreto que tal vez te beneficie", a Mica Viciconte, quien le pidió ayuda en temas de familia, dejando en claro no saber que los decretos no los hace el Poder Legislativo.