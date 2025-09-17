Este miércoles se realizará en el Congreso la Marche Federal en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La manifestación reunirá a agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales -la CGT anunció su presencia- además de coincidir con la marcha de cada miércoles de los jubilados. Todo mientras en la Cámara de Diputados, los legisladores tratarán los proyectos de la oposición.

Es por ello que el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich ideó una gran operativo, y mostró en la previa, el nuevo equipamiento con el que contarán las fuerzas federales.

Esto sumado a un video sobre simulacro de acción a la manifestación, lo que fue entendido como una provocación y un entrenamiento para reprimir.

Los números del operativo de la Marcha

Habrá unos 700 policías federales, unos 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por lo que totalizaron unos 1.100 uniformados.