Sin duda es un invitado que rinde, y Mario Pergolini no se lo iba a perder. Tomás Rebord estuvo en ‘Otro día perdido’, donde hizo de las suyas.

Arrancó con el juego de intercambiar roles -poniéndose como anfitrión del programa- y terminó con una entrevista donde la política y los medios se entremezclaron.

Para cerrar, Pergolini le habló a la cámara y sentenció que Rebord será presidente del país dentro de diez años, un pronóstico -o maldición- que quedó florando en el aire.

La pregunta picante de Rebord a Pergolini

Cuando el entrevistado jugó al entrevistador, le preguntó a Mario Pergolini por qué había vuelto a la televisión, lo que dio paso a múltiples interpretaciones.