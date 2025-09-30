¿Cómo la ves?
La predicción de Pergolini: "En diez años Tomás Rebord es presidente, ya se lo dije a uno y pasó"
El conductor de 'Hay algo ahí' estuvo en El Trece donde arrancó el encuentro con Pergolini de una manera particular y terminó recibiendo la bendición del ex CQC.
Sin duda es un invitado que rinde, y Mario Pergolini no se lo iba a perder. Tomás Rebord estuvo en ‘Otro día perdido’, donde hizo de las suyas.
Arrancó con el juego de intercambiar roles -poniéndose como anfitrión del programa- y terminó con una entrevista donde la política y los medios se entremezclaron.
Para cerrar, Pergolini le habló a la cámara y sentenció que Rebord será presidente del país dentro de diez años, un pronóstico -o maldición- que quedó florando en el aire.
La pregunta picante de Rebord a Pergolini
Cuando el entrevistado jugó al entrevistador, le preguntó a Mario Pergolini por qué había vuelto a la televisión, lo que dio paso a múltiples interpretaciones.