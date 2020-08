"Escuchamos que hay que quedarse en casa, que hay que lavarse las manos, que hay que tomar medidas de prevención, pero no las podemos cumplir cuando no tenemos luz ni agua", reclamó el Padre Toto de la parroquia Caacupé, según textuales de Página 12.

Es que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, envió a la policía de la Ciudad con la intención de frenar la protesta.

“Una vez más, la doble vara de Larreta. La policía brilla por su ausencia en todas las marchas anticuarentena pero persigue a los vecinos que exigen nada más y nada menos que el acceso a servicios básicos para cumplir el aislamiento.”— Mariano Recalde on Twitter Link Mariano Recalde on Twitter

Los vecinos reclaman falta de luz y agua en el barrio. "Llevamos meses con cortes intermitentes de agua y de luz, desde que empezó la pandemia por eso hicimos la conferencia, se tensó un poco porque la policía vino a querer hacer una contravencion al que realizaba el corte, en ese momento el Padre Toto les dijo que se la hagan a él pero no sabemos si eso sucedió o no porque no le hicieron firmar nada", contó Silvia Cano, integrante del Comité de Crisis de la Junta Vecinal y del Frente Popular Dario Santillán (FPDS).