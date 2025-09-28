Habló la madre de Morena
La policía de la Ciudad reprimió a las familias de las víctimas en la marcha feminista de Congreso
En medio de la movilización contra el triple femicidio de Florencio Varela, la mamá de una de las víctimas aseguró que los efectivos "la empujaron" y "le pegaron a su hijo".
La conmoción y el dolor por el asesinato de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela se trasladaron a las calles, donde familiares, amigas y colectivos feministas reclamaron justicia.
Sin embargo, la jornada de protesta en Congreso quedó atravesada por una grave denuncia de los familiares, y por el lamentable episodio que tuvo como protagonista a Roberto Funes.
La madre de Morena, una de las víctimas del triple femicidio, aseguró que efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron violentamente contra quienes se manifestaban.
"Se acercaron a reprimir la manifestación. Me empujaban", relató en el móvil de C5N.