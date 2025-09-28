La conmoción y el dolor por el asesinato de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela se trasladaron a las calles, donde familiares, amigas y colectivos feministas reclamaron justicia.

Sin embargo, la jornada de protesta en Congreso quedó atravesada por una grave denuncia de los familiares, y por el lamentable episodio que tuvo como protagonista a Roberto Funes.

La madre de Morena, una de las víctimas del triple femicidio, aseguró que efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron violentamente contra quienes se manifestaban.

"Se acercaron a reprimir la manifestación. Me empujaban", relató en el móvil de C5N.