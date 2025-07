La violencia de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich volvieron a demostrar que no tienen límites.

Prueba de ello es el feroz ataque a un hombre que se encontraba en muletas en plena marcha de jubilados en Congreso, en lo que hasta ese momento era una manifestación totalmente pacífica.

El hombre gaseado se llama Cristian, y está pensionado por su discapacidad y después del ataque habló con C5N: “Me asistieron, pero esto todavía arde. Me empujaron cuando estaba subiendo al cordón de la calle. Al no poder hacer como el policía quería, vino otro y me gaseó toda la cara”.