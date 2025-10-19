La ministra de Seguridad y candidata al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, se refirió a la baja de José Luis Espert por el escándalo narco durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand.

Bullrich aprovechó la charla en el programa de Legrand para marcar distancia del escándalo que golpeó a Espert, quien renunció a su candidatura luego de que se conocieran sus vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado.

Sobre los inconvenientes sobre las boletas y la negativa de la justicia para reimprimir unas nuevas, la funcionaria hizo una comparación inesperada: "Algo que puede pasar, se te puede morir un candidato".