Así como Marcelo Longobardi protagonizó un fuerte editorial donde arremetió contra los periodista que defienden a Javier Milei, Esteban Trebucq volvió a exponer su defensa al gobierno y le pegó a sus colegas que critican al presidente.

Con la intención de respaldar los ataques de Milei a la prensa, que fueron respondidos por la periodista Angela Lerena, entre otros, el comunicador oficialista lanzó una confusa defensa que terminó con menciones confusas sobre Lali Espósito y Pablo Echarri y “la cultura popular”.

“Yo me tengo que bancar que me digan ‘gorila’ pero no le puedo decir a nadie ‘mandril’”, argumentó Trebucq