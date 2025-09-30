En medio del escándalo por las denuncias en su contra, José Luis Espert retomó su actividad de campaña en Olavarría, donde se reunió con un grupo de productores rurales.

Luego, al cruzarse con la prensa, Espert evitó dar precisiones sobre el giro de 200 mil dólares investigado por la Justicia de Estados Unidos y repitió que se trata de una "campaña sucia del kirchnerismo".

Además, el diputado de La Libertad Avanza optó por victimizarse y encuadrar la denuncia dentro de un supuesto "plan destituyente" para correrlo de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.