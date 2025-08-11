La periodista Nazarena Lomagno, integrante del programa “¿Cómo la ves?” de Futuröck, se refirió al video manipulado que el vocero presidencial Manuel Adorni difundió en redes sociales.

El accionar de Adorni, en sintonía con el presidente Javier Milei, sucedió sobre una entrevista realizada al gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Era obvio que la gente no se lo creería”, indicó Lomagno

"Cuando lo vi pensé que era obvio que la gente no se lo creería. Era un video mal editado y absurdo”, expresó la periodista, cuestionando la intencionalidad de la edición que recortaba y reordenaba partes de la entrevista para hacerle decir al gobernador algo que nunca dijo.