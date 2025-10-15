Cada un par de años, Pilar Rahola, escritora, se da una vuelta por Argentina en algún programa de Joni Viale para decirnos a los argentinos qué debemos hacer y que el kirchnerismo es muy malo.

Ya sucedió en 2020, cuando Rahola habló pestes de Cristina Kirchner y del partido Podemos de su país. Este martes, visitó los estudios de TN para justificar los dichos de Donald Trump y los condicionamientos que le impuso a la ayuda a Javier Milei.

En los estudios estaba Diego Santilli, que luego de escucharla dijo "totalmente".

Vale la pena recordar que la señora Rahola fue denunciada por mentir en su currículum donde incluyó doctorados que nunca había cursado. Bien de libertaria.

El análisis de Rahola

"Trump es un macho alfa, amenaza antes de negociar"