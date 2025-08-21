Iñaki Gutiérrez se comió una domaba bárbara cuando fue invitado al programa de Guillermo Aquino en Blender.

Allí quiso chicanear a los presentes al afirmar: “No encuentro a ninguno diciendo ‘Alperovich es un violador’”, lo que generó el estallido de los periodistas y comunicadores presentes.

Cuando le recriminaron que desde el peronismo nadie defiende a Alperovich, La Pepona siguió con su ataque chicanero. Hasta que lo dejaron sin palabras.

“Antes de despedirte te recuerdo que el abogado de Alperovich fue Cúneo Libarona, que es ministro de este gobierno”, le dijeron y su cara no necesita más comentarios.

Aunque parezca insólito, luego el joven libertario aseguró: “Tiene derecho a una legítima defensa”.