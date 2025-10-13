Si bien hay que reconocer que ejercer la tarea de defender a José Luis Espert no es una tarea sencilla, Patricia Bullrich eligió la peor manera de hacerlo.

La relación del diputado libertario con Fred Machado es tan evidente que la ministra saltimbanqui apuntó para otro lado.

Sin negar la existencia del delito, esbozó una supuesta confabulación para atacar a Espert en este momento en vez de haberlo hecho en elecciones pasadas, obviando que la aparición de pruebas en su contra en la justicia estadounidense fue contundente para incriminarlo.