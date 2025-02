Después de la confusa y floja defensa que intentó exponer la Ministra de Seguridad, Patria Bullrich, para justificar el decreto de Javier Milei que designó a dos jueces en la Corte Sumprema, otro funcionario de primera línea del gobierno nacional quedó expuesto por sus declaraciones.

Se trata de Guillermo Francos, el Jefe de Gabinete de Ministros, quien estuvo como invitado en el programa de Jonatan Viale por Radio Rivadavia.

El funcionario libertario, cometió un escandaloso sincericidio al reconocer que Milei decretó la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla porque “no teníamos los votos”.

En ese momento, Viale detectó que Francos habló de más y reaccionó: “¿Te diste cuenta que entraste, no?”, como indicando que no había forma de nombrar a los jueces y por eso no respetaron la Constitución.

Sin embargo, en lugar de profunfizar el tema y hacer alguna repregunta, el periodista oficialista prefirió sonreír y dejó que el Ministro siga con su relato.