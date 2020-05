"En los barrios y en las villas y en los dispositivos de gente en situación de calle, son lugares donde hay cien o doscientas personas", contó Ávila.

El referente de personas en situación contó que hubo Covid-19 positivo en personas que se juntan en la zona de Retiro.

"Si tenemos una persona con síntomas en el grupo, no tenemos en dónde aislarlo", contó. "Tampoco tenemos la concurrencia del SAME de manera adecuada. El SAME no nos viene, tenés que insistir tres o cuatro veces", contó.