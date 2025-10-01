Se les está haciendo cuesta arriba a los defensores del gobierno libertario dar la cara en los medios porque reciben palos de todos lados.

Ya no son solo los peronistas los que disparan munición gruesa, en tiempos electorales los tiros vienen desde lugares disímiles.

Esta vez fue María Eugenia Talerico, exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, quien apuntó contra Fernando Iglesias -devenido portavoz del gobierno ad hoc- que no supo cómo repeler el ataque.