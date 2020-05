El actor Luis Brandoni (80 años) en medio de la cuarentena, aprovechó para salir y fue hasta los estudios de América para asistir al programa "Animales Sueltos".

Entrevistado por Luis Novaresio, volvió a hablar de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner: "Lo único que le interesa es la impunidad", aseguró.

Sobre la gestión de Alberto Fernández, a pesar del fuerte respaldo por gran parte de la sociedad, Brandoni opinó lo contrario y advirtió: "No me gusta, no confío mucho".

"Le escuché decir (a Alberto) las peores cosas que ningún argentino dijo de la señora de Kirchner. Entonces no entiendo bien cómo se arregló eso en una hora y media. El acuerdo obviamente es la impunidad de la familia Kirchner y de sus cómplices", amplió Brandoni.

“Luis Brandoni tiene 80 años. ¿No debería estar en su casa guardadito?”— Graciela Moreno on Twitter Link Graciela Moreno on Twitter

“#Brandoni #GobiernoMiserable Como les molesta que una persona, cualquiera sea su edad, diga verdades...! No me importa los años que tenga sino como piensa, demuestra que su cerebro funciona mucho mejor que los "militantes "... https://t.co/Adebp0kusc”— MóniOeste on Twitter Link MóniOeste on Twitter

“@sebrobles la impunidad la tiene Brandoni como militante del macrismo, en algún momento de su vida habra pensado por lo menos con 2 neuronas hasta que fue tomado por la furia gorila”— CHcine on Twitter Link CHcine on Twitter

“@AliciaRuizz Cristina conduce la crisis. Y Brandoni la mira por tv. Pobre tipo.”— Gustavo Filipponi on Twitter Link Gustavo Filipponi on Twitter