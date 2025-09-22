El jueves pasado el Congreso a través del Senado rechazó por amplia mayoría el veto de Javier Mieli a la Ley de Emergencia en discapacidad. Bueno, la alegría de familiares duró poco.

Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista, denunció al gobierno por "cinismo y crueldad", al afirmar que el gobierno de Javier Milei devolvió al Congreso la Ley de Emergencia en Discapacidad para demorar su cumplimiento".

"El Gobierno finalmente publicó la ley de #EmergenciaEnDiscapacidad y acto seguido la devuelve al Congreso para demorar su cumplimiento (Dto. 681/25) Es INAUDITO e INÉDITO. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente, desafiando la voluntad popular y a la propia Constitución. Si el 4 de octubre la ley no está cumplida ampliaremos la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Con la discapacidad, NO!", escribió en sus redes Paulón.