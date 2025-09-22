La nueva maniobra vil del Gobierno de Milei para incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad que aprobó el Congreso
Tras el rechazo por amplia mayoría del Senado al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en discapacidad, el Gobierno realizó una nueva maniobra "para demorar su cumplimiento".
El jueves pasado el Congreso a través del Senado rechazó por amplia mayoría el veto de Javier Mieli a la Ley de Emergencia en discapacidad. Bueno, la alegría de familiares duró poco.
Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista, denunció al gobierno por "cinismo y crueldad", al afirmar que el gobierno de Javier Milei devolvió al Congreso la Ley de Emergencia en Discapacidad para demorar su cumplimiento".
"El Gobierno finalmente publicó la ley de #EmergenciaEnDiscapacidad y acto seguido la devuelve al Congreso para demorar su cumplimiento (Dto. 681/25) Es INAUDITO e INÉDITO. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente, desafiando la voluntad popular y a la propia Constitución. Si el 4 de octubre la ley no está cumplida ampliaremos la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Con la discapacidad, NO!", escribió en sus redes Paulón.