El ataque al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se aceleró tras la paliza del peronismo a La Libertad Avanza en Buenos Aires el pasado domingo 7 de septiembre.

Tanto que Luis Majul hizo una amenaza pública sobre carpetazos contra Axel en la pantalla de La Nación+.

En su habitual conferencia de prensa, Kicillof desmintió este lunes una fake news sobre un presunto "impuestazo" vinculado a las billeteras virtuales, que el propio gobierno y sus usinas de comunicación se encargaron de reproducir.

"No creamos ni subimos ningún impuesto", aseguró Axel. "Lo he escuchado de varios funcionarios y candidatos del gobierno de Milei. Es otra repugnante mentira con la que tratan de generar confusión, y de rascar y manotear un voto en una elección que se les viene complicada como la de septiembre".

"No creamos ningún impuesto a las billeteras digitales. No se subió ningún impuesto. Si vos pagás con una billetera electrónica, no hay ningún impuesto nuevo de la Provincia. Si te lo dicen para conseguir tu voto, te están mintiendo. Y si alguien te lo dice porque quiere cobrarte, te están estafando", dijo.

Luego aclaró: "La única novedad es que, a partir del mes de noviembre, la provincia de Buenos Aires adhiere a un régimen que propone la Comisión Arbitral y que ya tienen 19 provincias, que es para cobrar el adelanto de Ingresos Brutos a los (contribuyentes) que ya pagan Ingresos Brutos".

Y concluyó: "Son una manga de mentirosos. Lo escuché al ministro (Luis) Caputo decir: 'Kicillof subió un impuesto'. Mentiroso, caradura. Si no tienen votos, vayan a buscarlos honestamente a ver si los consiguen, pero no mientan más".

La boleta única y sus problemas

El gobernador advirtió que "el sistema nuevo de boleta única que introdujo Milei trae problemas". Y agregó: "Es una novedad y está generando dudas y puede llevar a problemas".