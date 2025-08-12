Hace unos días a la excanciller Diana Mondino le preguntaron por el escándalo $LIBRA que desató Javier Milei, y ella fulminó al presidente con su respuesta: "O no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé".

Esa frase, que provocó un fuerte malestar en el interior del gobierno, ya se convirtió en remera y un diputado de la oposición la lució en el Congreso.

Este martes la oposición logró avanzar en la Cámara de Diputados con el dictamen de una resolución que tiene como objetivo destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del caso $Libra.

En ese marco, durante el plenario de comisiones, el socialista Esteban Paulón mostró la remera la leyenda: “Corrupto o estúpido” en el Anexo de la Cámara de Baja.