"Estoy muy sorprendida, no solo mintió cuando habló de las capacitaciones de la Ley Micaela, porque el fiscal dijo que existía hace cuatro años y no existía, así que no pudo haber tomado ningún curso", explicó la ministra en declaraciones a radio online Futurock.



Y aprovechó para reafirmar que la reforma judicial, "es un momento clave", y adelantó "vamos a estar participando del debate en el Senado como ministerio, y entendemos que como muestra a veces basta un botón, como diría mi abuela" al hablar de Terán.



"Sabemos que hay un déficit grande sobre todo en la respuesta estatal de administración de justicia, en muchas situaciones de violencia, y ese es un punto que tiene que ver con el acceso a la justicia", añadió.



Además, Gómez Alcorta enfatizó: "No debemos olvidar que él que estaba hablando ayer es un fiscal, dando una respuesta como Estado. Si la respuesta que puede dar en representación del Estado alguien es que las personas que están en situaciones de violencia deben resolverlo solas, el Estado no hace lo que tiene que hacer".



"Tenemos un déficit de capacitación, de paridad, representación o participación de mujeres en los cargos de toma de decisión en los poderes judiciales, y en ministerios públicos de todo el país. No es que uno asocie que si hay mujeres el tema de género va a estar saldado, pero es uno de los caminos, otro es el proyecto de reforma", precisó la ministra.



Por otra parte, Gómez Alcorta dijo que "es muy importante que se incluyan cuestiones de género en los concursos para ingresar a la justicia", y buscar "como incluir la perspectiva de género al resolver los conflictos que llegan al poder judicial".



"Es importante que se abra esta etapa de discusión porque las mujeres tenemos mucho para aportar a la reforma y lo que vemos es el ejemplo, el triste ejemplo que tuvimos ayer de descalificación cuando le dijo conmigo no te vas a hacer la torita, o loca, esa descalificación cuando una mujer se planta, argumenta y no se deja amedrentar", opinó.



Sobre el tema, la Ministra aclaró que anoche "el fiscal general del que depende Terán, le inicio un sumario y seguro habrá un posible juicio político".



"Lo que yo destaco, porque soy una optimista empedernida, es que estas cosas ya no pasan desapercibidas. En general cuando una persona que tiene investidura judicial confronta, maltrata y ejerce violencia contra una periodista, en otro momento se hubiera quedado callada, pero ahora cambió y hay reacciones, como el sumario y la repercusión en el ámbito de la agenda de los medios y la política", aseguró.



Finalmente, Gómez Alcorta remarcó que "cada vez que hay un hecho de violencia política, simbólica, porque sucede de manera cotidiana, ya nos hace ruido a todos y a todas y ese es el primer paso fundamental, cuando dejamos de naturalizar que un fiscal puede gritar maltratar y levantar el tono de voz".