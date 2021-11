La noticia se dio a conocer gracias al periodista local Gustavo Orlando y el conductor de A24 Rolando Graña. A pocos kilómetros de la capital, un concejal del macrismo lidera una banda que estafa y roba autos de los vecinos de Berazategui y zona sur.

Todo era una estafa en la que el edil macrista utilizaba su chapa de dirigente político para convencer a las personas. Miguel Padula, uno de los denunciantes, declaró ante las cámaras de América que "en septiembre de 2019, estaba buscando trabajo y apareció en Facebook un aviso de que pedía camioneta para logística".

"Me explican cómo era el trabajo, que iban a necesitar camioneta sin chofer, que me iban a pagar 65 mil pesos por mes... que hasta que ellos me consiguieran trabajo en alguna empresa de logística yo me hiciera cargo del seguro y que después ellos se hacían cargo de todo. La dejé el 8 de septiembre y el 14 ya la habían vendido", relató.

A partir de la denuncia, y con "unos datos que aportamos a la fiscalía", la víctima contó que "encontraron que Kunz estaba relacionado con un conocido pirata del asfalto".

El periodista Gustavo Orlando, entrevistado en el informe, detalló que "Gabriel Kunz es un vecino de Berazategui, con dos mandatos de concejal, llegó a ser la mano derecha y el mimado de María Eugenia Vidal. Él con eso chapeaba, mostraba autoridad, y la gente le creía. Primero te ofrecía la posibilidad de darte un sueldo al mes, él se quedaba con el coche, no te pagaba el sueldo y lo vendía con total impunidad".

Kunz, actualmente concejal macrista de Berazategui fue designado por Vidal como Director Provincial de Deporte Social y Clubes de Barrio en el marco de la Subsecretaría de Deportes bonaerense.

En simultáneo, mantuvo su puesto en la Ciudad de Buenos Aires, como Profesor en la Asignatura Educación Física, interino, con 30 horas cátedra, de la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano, donde recién renunció el 20 de marzo de 2017.