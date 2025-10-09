Este jueves, la Justicia allanó la casa de José Luis Espert en la localidad bonaerense de Beccar, en el marco de la investigación por los aportes de Fred Machado, acusado de narcotráfico.

En el procedimiento, tal confirmó Ari Lijalad, se confirma que el contrato con Fred Machado tiene fecha el 7 de junio de 2019. Espert dijo que lo firmaron en 2020, cuando ya había terminado la campaña electoral.



Otra mentira.

Así fueron los allanamientos

La información en C5N.

La jugada judicial de Espert

El legislador libertario, con liciencia hasta el 8 de diciembre en la Cámara de Diputados, solicitó a través de sus abogados que la causa por lavado de dinero en la que fue imputado en San Isidro pase a Comodoro Py.