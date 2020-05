Por el incremento en la evasión y la salida de divisas del país, la AFIP tomó medidas para frenar esas operaciones a través de la resolución general 4717/2020.

Así buscarán poner freno a la subfacturación de grandes las empresas multinacionales como herramienta para ocultar rentabilidad y evitar cumplir la ley, y a las maniobras de fuga de capitales a jurisdicciones donde se pagan menos impuestos.



Hace un mes, la titular del ente recaudatorio nacional, Mercedes Marcó del Pont, había dispuesto que las empresas deban informar sus "beneficiarios finales" o dueños ocultos, medida que -como consignó BAE- es inédita en América latina y que en Europa tiene recorrido con el objetivo de evitar los abusos con paraísos fiscales, cuentas offshore y "mamushkas de control societario" como las que construyeron con especial dedicación magnates como Marcelo Mindlin y Paolo Rocca.



Ahora, la Administración Federal de Ingresos Públicos reforzará los controles al ajustar la verificación sobre las operaciones que realicen las grandes empresas. La nueva norma, orientada a las multinacionales, hará hincapié sobre las operaciones de comercio exterior entre firmas vinculadas.



Se trata de un refuerzo a los controles a los fines de la determinación del impuesto a las Ganancias, destacó hoy el organismo a través de un comunicado.



La resolución general 4717/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, sobre precios de transferencia, precisó y definió la información que deben presentar todas las compañías multinacionales para demostrar la correcta determinación de los precios y márgenes de ganancia, que resulten de las transacciones internacionales realizadas con firmas vinculadas.



En realidad, la decisión de la AFIP culmina una exigencia reglamentaria prevista desde fines de 2018 y jamás impulsada, y está en línea con los estándares internacionales en materia de precios de transparencia.



Los requisitos de la normativa también alcanzan aquellas operaciones realizadas por las empresas con sociedades radicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación, así como en aquellas jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal.



La resolución establece regímenes de información que deben cumplir todas las empresas multinacionales que operan en la Argentina.



La normativa introduce mecanismos novedosos para mejorar la fiscalización de las operaciones internacionales de bienes y servicios de valoración compleja como los intangibles, los gastos en concepto de marketing, publicidad y promoción; las reestructuraciones de negocios, algunas operaciones financieras y las actividades de investigación y desarrollo.



Las compañías deberán presentar la información requerida a partir mediados de junio. según se estableció.



La ley del impuesto a las Ganancias contempla la determinación de precios de transferencia y de operaciones internacionales para determinar la rentabilidad que surge de ellas.



En diciembre de 2018 se incorporaron nuevas disposiciones a la reglamentación de la ley del gravamen, al tiempo que se fijaron los importes mínimos de las operaciones sujetas al análisis de precios de transferencia.



El año pasado se incorporaron las transacciones realizadas con sujetos radicados en jurisdicciones no cooperantes.



A partir de esto, la nueva resolución de la AFIP pretende demostrar la correcta determinación de los precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de ganancia que resulten de las transacciones realizadas con países de nula o baja tributación o no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal.



A comienzos de esta semana, la Dirección General de Aduanas (DGA) reactivó un área clave en el control de los productos que ingresan y salen del país, con el objetivo de combatir la evasión impositiva y la fuga de divisas.



Se trata de la fijación y el monitoreo de los precios de referencia para importaciones y exportaciones, lo cual fortalecerá la fiscalización y el combate a las maniobras abusivas en materia de sub y sobrefacturación del comercio exterior.



A partir de la Resolución General 4710/2020 de la AFIP, se restablecieron valores referenciales de exportación de carácter precautorio, para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur. La decisión forma parte de la estrategia de la Aduana, organismo que encabeza Silvia Traverso, y revitaliza un área que había sido desarticulada como parte de la política de apertura y desregulación implementada por el gobierno anterior.