En una entrevista para el programa 'Todo este ruido' en Radio Provincia, Andrés Larroque insistió sobre la idea de que lo central es mejorarle la situación a la gente, que sin eso no tiene sentido hablar de unidad dentro del Frente de Todos porque es una unidad vacía de contenido, que con eso no alcanza.

Eso lo interpretó Antonio Laje como si quisiera decir que dado que "sin la unidad no alcanza y con unidad solo no se puede", Larroque dijera que no hay nada por hacer, como si fuera un frase de resignación, como si se quisiera bajar del Gobierno, como lo que no dijo.

Lo llamativo no es tanto que cambiara el sentido de una oración para llevarla hacia sus intereses, sino en la forma en que se aferró a ese análisis absurdo y se regodeó como si hubiese descubierto una genialidad.