El Gobierno de Javier Milei afronta una jornada clave con la cadena nacional prevista para esta noche, donde el Presidente presentará los lineamientos del Presupuesto 2026.

En la señal de TN analizaron la actualidad del gobierno, con un clima económico adverso, y una recesión que golpea a los distintos sectores productivos.

"El mismo fondo le advirtió al gobierno que en realidad si no sigue ajustando, ya está en déficit hoy la Argentina", explicó Ezequiel Burgo, Jefe de Economía del diario Clarín.

"Tremendo lo que estás diciendo", respondió, asombrado y molesto, el oficialista Franco Mercuriali. "Ya no tiene superávit el gobierno", remarcó Burgo.