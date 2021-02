La semana pasada Mariano Recalde había criticado a Horacio Rodríguez Larreta por no haberse dado la vacuna. Más allá de si su planteo tenía o no lugar, ya que el jefe de gobierno no está en el grupo de riesgo, ahora que se confirmó el contagio de Recalde, el diario La Nación le tiró con todo.

"Mariano Recalde dio positivo, luego de decir que Horacio Rodríguez Larreta "se contagió por no vacunarse"", acusó el diario. En las redes llamó la atención la forma de titular del medio de los Mitre, sobre todo cuando se trata de una cuestión de salud.

"Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo. Estoy bien de salud, por el momento los síntomas son leves. La pandemia no terminó, sigamos cuidándonos."— Mariano Recalde

Recalde había dicho que Larreta "debería haberse vacunado. Debería cuidarse y cuidar a los demás. Por no vacunarse se contagió. Y seguramente contagió a otros porque estuvo en contacto con gente".