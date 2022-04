El trabajo de cualquier periodista que se precie es chequear la información antes de darla al aire pero al parecer esta regla no incluye a Viviana Canosa quien basada en un simple tuit de Florencia Arietto, otra que jamás chequea nada, se puso a insultar al vicecónsul boliviano, Mauricio Pinaya.

Además la inefable canosa disparó munición gruesa y conceptos absolutamente xenófobos contra el pueblo boliviano y el vicecónsul en particular.

Pinaya, efectivamente trabaja codo a codo con la gran comunidad boliviana que reside en La Matanza pero Canosa debe seguir creyendo que es el "vicecónsul de La Matanza" tal como lo describió la impresentable Florencia Arietto.

Las nefastas declaraciones de Canosa no sólo generaron un escándalo en la televisión boliviana sino que además la conductora fue denunciada por xenofobia por la embajada de Bolivia en Buenos Aires por tratar de delincuente al vicecónsul boliviano en Argentina, Mauricio Pinaya.

A través de un comunicado oficial, la representación diplomática boliviana expresó su "profunda preocupación" por los dichos de Canosa en su programa del canal A24, en el que acusó al vicecónsul de usurpar terrenos junto a otras familias de la comunidad boliviana en el partido bonaerense de La Matanza.

Además, Canosa sostuvo que el funcionario extranjero participó de un piquete en la autopista Ricchieri que generó un grave caos de tránsito.

"Vuélvase a Bolivia, no sea delincuente. Usted 'chorea' una tierra que no es suya y encima corta la Ricchieri, qué manera de cagar a la clase media no dejándolos ir a 'laburar'", disparó la conductora.

El vicecónsul desmintió este martes "de manera categórica y enfática" haber "participado o generado algún tipo de bloqueo", según publicó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Según Pinaya, Canosa y Arietto "faltan a la verdad, carecen de legitimidad" y utilizan "palabras totalmente discriminatorias y xenófobas" para acusar a un boliviano de delitos que no cometió.