Los padres del presidente Javier Milei, a partir de la jornada electoral de este domingo, se acercaron antes del mediodía al Instituto Pedro Poveda, en Agustín Álvarez 1400, Vicente López.

Alicia Lucich, madre del libertario, tuvo un contratiempo que ella misma comentó ante los móviles de televisión: se había olvidado el Documento Nacional de Identidad (DNI).

"Traje la licencia de conducir", explicó ante la prensa, generando una situación curiosa y divertida que fue registrada por los medios. Tras percatarse del error, regresó a su domicilio para buscar el documento correcto y pudo emitir su voto sin inconvenientes.