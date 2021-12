"Me da asco cómo quisieron encubrir todo. Anda a saber a cuántos chicos les hicieron lo mismo. Es terrible y me da una impotencia bárbara", expresó la mujer en declaraciones a C5N.

"Escuchar decir que le 'volaron el frasco' a mi hijo es terrible porque él era un bebé todavía, Le volaron el frasco a mi vida, porque él era mi vida", sostuvo la mujer, con la voz entrecortada, y añadió que "jamás" se imaginó que los policías "podrían hablar así".

Y se preguntó si estos policías imputados "¿no tienen hijos?, ¿no tienen hermanos?, ¿no tienen familia?, ¿no se ponen en el lugar del otro?".

"No pueden salir a matar por usar una visera o por ser morocho. Ellos nos arruinaron la vida y van a pagar todos", aseguró.

"No me entra en la cabeza tanta maldad. Son unos enfermos. Que no se mueran, pero que vayan a la cárcel y no salgan nunca más", señaló.

Para Cinthia, los policías involucrados "son una mafia" aunque aclaró que no todos los efectivos actúan así.

"Confío en la juez, en la justicia, en el abogado, en el fiscal. Es lo único que me va a dar un poquito de paz. Pero, ¿quién me devuelve a mi hijo? Nadie", indicó.

La madre de Lucas afirmó que no le tiene "miedo a nada", que no pidió custodia y que "si tienen que caer todos, que caigan".

Cinthia también dijo que ninguna autoridad de la Ciudad se comunicó con ella o su familia, pero que tiene contención de la Municipalidad de Florencio Varela y del personal del estudio de su abogado.