Lo de Karen Reichardt es vergonzoso por donde se lo mire. La que será diputada nacional demuestra una y otra vez su ignorancia y desconocimiento absoluto sobre el cargo que va a ocupar.

Ahora lo hizo en una entrevista en el canal oficialista de TN (un lugar en el que precisamente no van a irle nunca con los tapones de punta ni con cuestiones complicadas) pero no pudo responder una simple pregunta.

El periodista de Todo Noticias le preguntó sobre la responsabilidad de ser legisladora y de qué manera va a trabajar en el Congreso. Algo bastante simple para cualquier persona que vaya a ocupar ese importante cargo.

Pero la ex actriz exclamó: "¿Cuál era la pregunta? Porque dijiste tantas cosas que me perdí", generando otro bochornoso momento más sin siquiera todavía haber asumido.

La baja obligada de la candidatura del narcodiputado José Luis Espert dejó al descubierto la falta de capacidad de su segunda en la lista, la ex vedette Karen Reichardt, que tiene la capacidad de cambiar de opinión a gran velocidad.