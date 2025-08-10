Aparecen en las redes sociales y es difícil saber cómo tomarlos. Por un lado son un extraño sujeto social y por otro hace preguntarse qué se habrá hecho tan mal para que lleguemos a esto.

Este joven confesó haber votado a La Libertad Avanza por sentirse atraído por sus ideas, entre las que destacó el achicar el Estado recudiendo su personal, lo que implicaba echar gente.

La realidad con la que se encontró es que no solo echaron a los que él consideraba prescindibles, sino también a los que estaban en las empresas privadas -como ocurrió en su caso- por la recesión provocada por el brutal ajuste mileista.

Para colmo, terminó quejándose por la cantidad de gente que ingresó a puestos públicos gracias a sus contactos con el gobierno desde que los libertarios tomaron el poder