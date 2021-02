Salieri de Nik on Twitter

"Yo no me puedo imaginar al presidente Menem involucrado ni en la voladura de Río Tercero ni en la operación de las armas", afirmó Diego Guelar, exembajador de EEUU y Brasil durante el menemismo y el macrismo, sucesivamente.

Lo curioso es que luego de decir esto, ante la repregunta de Antonio Laje, el exfuncionario dijo: "En el momento me preocupó el tema enormemente, era embajador en Washinton, por lo tanto no puedo decir que no sé lo que pasó, pero indudablemente fue muy extraño lo que pasó", dijo.