La diputada libertaria Sabrina Ajmechet quedó envuelta en un nuevo escándalo por sus polémicos comentarios sobre la soberanía de las Islas Malvinas, hecho que provocó una denuncia del candidato a senador Agustín Rombolá, del espacio Nuevos Aires.

En ese marco, con la intención de despegarse de sus propios dichos, Ajmechet intentó aclarar su situación. "Que vuelvan a levantar tuits míos es realmente querer molestar en algo que no cambia nada", expresó.

Y agregó: "Hace tres años y medio que estoy sentada en mi banca, prefieren hablar de unos tuits de hace 15 años que sobre eso. Y son cuestiones que aclare una y otra vez".