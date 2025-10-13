Quedó expuesta en las redes
La libertaria Ajemetch intentó victimizarse para zafar de sus polémicos dichos sobre Malvinas
La diputada de La Libertad Avanza, denunciada ante la Cámara Nacional Electoral, esbozó una tibia defensa ante las duras críticas en su contra: "Prefieren hablar de unos tuits de hace 15 años".
La diputada libertaria Sabrina Ajmechet quedó envuelta en un nuevo escándalo por sus polémicos comentarios sobre la soberanía de las Islas Malvinas, hecho que provocó una denuncia del candidato a senador Agustín Rombolá, del espacio Nuevos Aires.
En ese marco, con la intención de despegarse de sus propios dichos, Ajmechet intentó aclarar su situación. "Que vuelvan a levantar tuits míos es realmente querer molestar en algo que no cambia nada", expresó.
Y agregó: "Hace tres años y medio que estoy sentada en mi banca, prefieren hablar de unos tuits de hace 15 años que sobre eso. Y son cuestiones que aclare una y otra vez".