Más de 950 mil personas estaban habilitados para votar en la elección provincial de Corrientes que se celebró este domingo, adonde se elegía al gobernador pero también legisladores y autoridades municipales en 73 distritos. Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador Gustavo Valdés, se quedó con más de la mitad de los votos.

Pero tal vez lo más llamativo de la jornada no fue el triunfo oficialista sino la aplastante derrota que sufrió La Libertad Avanza que apenas consiguió el 8% de los votos y generó todo tipo de reacciones en las redes, sobre todo porque en 2023 habían tenido un gran resultado con el 53% de los votos.