Más allá de que desde La Libertad Avanza se pone en duda la cifra de desaparecidos convirtiéndose en negacionistas, este jueves decidieron utilizar ese término tan relevante para la historia de la Argentina, para lanzar una paupérrima campaña electoral en la Provincia.

Claramente la idea es generar repudio y que se hable de ellos ya que las encuestas no le estarían dando como ellos aseguraban y sólo tienen repercusión en las redes sociales.

Pero a pesar de que la provocación es evidente, el respeto por los Derechos Humanos y por los desaparecidos no son un tema menor para la gente que salió a repudiar esta campaña de la que participaron, además de algunos de los candidatos, el Presidente de la Nación y su hermana.