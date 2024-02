Mientras escala la pelea de Javier Milei con los gobernadores, los problemas económicos de la sociedad argentina se agudizan por las medidas que lleva adelante el gobierno nacional.

Un reciente informe publicado este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que la industria pyme empezó 2024 con una caída del 30% en su facturación medida a precios constantes, comparada con enero de 2023.

Además, en la comparación mensual desestacionalizada también se registró un descenso, en este caso del 9,1%, que evidencia que las empresas operaron al 70,8% de su capacidad instalada.

Con esos datos, y en el pase radial que realiza cada mañana en El Destape, el periodista Ari Lijalada planteó un duro panomara en su intercambio con el conductor Roberto Navarro.

"La gente no compra comida, no compra medicamentos, las PYMES no venden. Es inviable. Todo el Boletín Oficial de hoy está destinado a arruinarle la vida a millones de personas", indicó Lijalad.