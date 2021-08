Víctor Hugo Morales se mostró indignado por la foto del Presidente en el cumpleaños de Fabiola Yáñez.

Si bien opinó que parecía que a Alberto lo habían llamado sólo para la foto, lo cierto es que no se puede escribir con una mano y borrarlo con la otra y no está bien que mientras le pedía al pueblo que se quedara en su casa y no participara de reuniones se hiciera ese tipo de eventos en la casa donde vive el Presidente.

Pero además Víctor Hugo se mostró molesto por lo fácil que se lo dejan a la oposición sin dejar de recordar que es la misma oposición que en ese momento llamaba a marchar a las calles, que Santilli criticó la foto pero mandó a su hijo de viaje de egresados con un test de PCR trucho y Rodríguez Larreta también festejó el cumpleaños de su hija de 19 años donde se confirmaron algunos contagios.

De todos modos el periodista concluyó diciendo que esta vez la oposición tiene razón y no se les puede decir nada.