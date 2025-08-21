Claramente Marcela Pagano tenía varias cosas atragantadas y ya no se sentía cómoda dentro del bloque de La Libertad Avanza por lo que decidió dar un paso al costado y le explicó las causas al Presidente en una carta abierta.

En algunos de los pasajes más importantes de la misiva la diputada escribió: "Le escribo desde el dolor, desde la decepción... Usted no es la casta pero lo rodea lo peor, lo manipula. Lo han tomado de timón y lo conducen Lo están llevando a un abismo, no lo hacen sus enemigos, lo hacen sus amigos Los que festejan el hambre de los jubilados con memes de twitter, como si el sufrimiento del pueblo fuera una ocurrencia de tik tok".

Y en otra parte de la misma indica: "Usted se aparto de lo que nos enseñaba: ser leones y no corderos, ahora parece que que hay obedecer sin cuestionar, acatar sin preguntar. Quienes opinan son traidores, quienes levantan la voz son desestabilizadores y quienes denuncian golpistas, solo se quedaron los oportunistas. Mientras promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y los Menem en un esquema de coimas, esto no es combatir la corrupción. Los abuelos eligen comer o comprar medicamentos, las Pymes se funden, las universidades se caen a pedazos, su ministro de Economía brinda con champagne que el país no explotó pero se esta apagando.

Y para cerrar explica el por qué de su decisión de alejarse: "No me fui, me echaron sus actitudes, su desprecio. El poder adquisitivo y el ahorro caen mes a mes. El dólar artificialmente barato esta destruyendo la industria. Las fabricas cierran, crece el desempleo. Las jubilaciones mínimas no cubren ni la mitad de la canasta básica.