Lilia Lemoine, a pesar de lo que ella cree, no es una hábil declarante. En su visita al canal de noticias de La Nación intentó defender a Javier Milei de las palabras de Diana Mondino quien lo ajustició por su participación en la estafa de la cripto $LIBRA.

En vez de hacerlo, sembró más dudas, primero al tratar de minimizarlo y decir que el presidente no llamó a comprar la cripto -lo que es falso- y luego sosteniendo que Mondino no dijo lo que claramente dijo, porque la traducción no es exacta.

Pero inmediatamente después sostuvo que la excanciller no estuvo a la altura del cargo a diferencia del resto del Gabinete, donde nadie dice que Milei está mal de la cabeza, aunque más de uno lo piensa.