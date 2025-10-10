Votar a un narco
La Justicia rechazó el pedido de reimprimir las boletas y los libertarios tendrán que elegir la figura de Espert
La Junta electoral bonaerense rechazó el pedido de La Libertad Avanza de sacar la imagen y el nombre de José Luis Espert en la primera boleta única con la que se votará en la Argentina.
La Justicia habló y consideró que sería un gasto excesivo y que además por cuestiones logísticas era muy difícil llegar a reimprimirlas y distribuirlas a tiempo.
Es por eso que en esta boleta histórica, la primera vez que el país votará con boleta única de papel, estará la imagen y el nombre de una persona vinculada con el narcotráfico.
Si bien LLA apeló el fallo que puso a Karen Reichardt como cabeza de lista, no le dan los tiempos para apelar la negativa a reimprimir las boletas. Obviamente las redes reaccionaron.