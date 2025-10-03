José Luis Espet está cada vez más comprometido con la Justicia, que este viernes confirmó, a través del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que el diputado de La Libertad Avanza viajó 35 veces en aviones privados de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

El jueves, Espert reconoció que recibió un pago de USD 200 mil con un video, un ensayo de defensa que no dejó conforme ni a su propio partido, salvo el presidente Javier Milei que sigue defendiéndolo.

Machado cumple actualmente prisión domiciliaria en Río Negro, tiene un pedido de extradición en Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.