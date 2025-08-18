Este lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof hizo un anuncio durante una conferencia de prensa y lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei.

Kicillof dijo que enviará un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para reactivar la obra pública, paralizada a nivel nacional desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

El gobernador bonaerense advirtió que "nunca en la historia pasó que por dos años esté absolutamente parada la obra pública a nivel nacional".

“Lo de Milei no es eficiencia económica, es una salvajada”, aseguró al explicar que intentaran ”declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense".

