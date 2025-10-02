En su recorrida por medios, José Luis Espert fue incapaz de negar el hecho de haber recibido dinero de Fred Machado, acusado en Estados Unidos de integrar una "conspiración para producir y distribuir cocaína" y que enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero.

Para más evidencias, y pese a la defensa a ultranza del propio presidente Javier Milei, quién habló en los medios fue Clara Montero Barré fue la jefa de prensa de Espert durante la campaña presidencial de 2019.

En una entrevista con radio Rivadavia, la mujer admitió: "Hay chats, fotos y videos con 'Fred' Machado… se juntaron en Estados Unidos". Y confirmó que Espert "estaba al tanto del día a día de los fondos".

"Yo lo ví dos veces a Fred Machado. Las dos veces con José Luis Espert. Me lo presentó él", agregó. Y se lamentó: "Yo no entiendo como Milei sigue sosteniendo a este hombre, alguien que miente así tan descaradamente".

Espert suspendió su acto en La Plata

Por el escándalo, La Libertad Avanza suspendió este jueves un acto que Espert iba a encabezar en La Plata.