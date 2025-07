Al final parece que los libertarios, que quieren mostrarse unidos e impenetrables, son los primeros en correr para otro lado cuando las papas queman.

El llamado Gordo Dan, uno de los principales trolls que trabajan con el gobierno, dejó tirado a su compañero Fran Fijap, tras la tremenda denuncia de Julia Mengolini por hostigamiento virtual contra ellos y contra el propio presidente de la Nación. En realidad no es la primera vez ya que anteriormente lo había obligado a borrar un tuit, tratándolo de “pelotudo”.

Fue en su programa del streaming Carajo, que Parisini aseguró: “De los tuits de Fran Fijap no me hago cargo. Hay que saber tuitear. Hay gente que sabe y hay gente que no sabe”.

Una vez más, los referentes libertarios muestran su alto nivel de cobardía al primer suceso de tensión que tienen que enfrentar. ¿Se abre una nueva interna en el oficialismo?