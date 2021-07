Es posible confrontar argumentos para generar un debate rico que permita a los ciudadanos elegir la que consideran la mejor opción en el momento de las elecciones, pero también se pueden armar fake news, datos distorsionados o comentarios intencionados que toman parte de la realidad y modifican otra, sólo para afectar los intereses de algún sector.

La segunda opción es la elegida por TN desde hace tiempo, y para estas elecciones legislativas no iba a ser menos. En el programa La Rosca del canal de noticias del Grupo Clarín, Eduardo van der Kooy y Daniel Fernández Canedo charlaban sobre el resultado de las negociaciones para conseguir vacunas y en vez de matizar la situación de cada una de ellas, decidieron que las entabladas para hacerse de la vacuna rusa Sputnik no sirvieron porque "la segunda dosis no existe" a pesar de que hay miles de personas que ya la recibieron.