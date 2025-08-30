El mes pasado, cuando se confirmó que Francisco Adorni, hermano del inefable vocero presidencial, el tipo celebró que lo hayan acomodado en las listas bonaerenses.

Después de brindar su primer discurso como candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza en La Plata, se prestó para una conversación con Eduardo Feinmann en A24.

En la charla con el periodista oficialista, Francisco Adorni reconoció que hace 20 años vive del Estado,algo que contradice la narrativa libertaria. “Vengo del sector público de carrera administrativa”, justificó.

Y agregó: “Tuve diferentes cargos en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, siempre me apasionó el sector público”.