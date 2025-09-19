Alejandro Álvarez, Secretario de Políticas Universitarias, vuelve a ser noticia por una increíble respuesta que dio durante una entrevista con el canal oficialista de Neura.

El hombre que recientemente elevó una vil denuncia contra rectores y docentes universitarios a quienes acusó de cobrar hasta 35 millones de pesos de sueldos, quedó como un idiota durante esta entrevista.

Allí le preguntaron: "¿Cuáles son los curros que han detectado?", y primero salió con una respuesta evasiva: "Si yo detecto un curro lo denuncio".

Pero luego el periodista insistió: "Pero, han detectado…" y la respuesta del hombre que viene denunciando todo tipo de barbaridades sobre los docentes expresó: "No, nunca, curro, curro…no".

Esta respuesta resulta realmente insólita teniendo en cuenta la gran cantidad de cosas que ha dicho este funcionario, a quien el propio Decano de la Facultad de Exactas mandó al frente en estos días al revelar que no pudo aprobar una sola materia en su estadía en la UBA, donde no pudo pasar ni el CBC.