Entre cuatro y cinco toneladas de alimentos, compradas por el gobierno de Alberto Fernández, están acopiadas en un galón mientras se vence la fecha límite para su consumo y mientras los comedores no reciben nada y la gente tiene hambre.

El vocero Manuel Adorni admitió la situación pero, como no podía ser de otra manera, le echó la culpa al gobierno anterior como si no hiciera más de 5 meses que ellos son gobierno y no hubiera denuncias de los comedores por no recibir mercadería.

Pablo de la Torre, secretario de Desarrollo Humano y uno de los responsables de esta desidia, le contestó por redes sociales a Juan Grabois y aseguró, aunque parezca un chiste, que esos alimentos que se están echando a perder, están “reservado para emergencias climáticas”.

Obviamente las redes dijeron lo suyo