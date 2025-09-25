Las medidas adoptadas por el gobierno con el solo fin de llegar vivo a las elecciones de octubre fueron expuestas hasta por el propio Eduardo Feinmann en su programa.

El conductor entrevistó a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, con quien mantuvo una conversación por la supuesta baja De retenciones que al final no resulta ser tal.

En ese sentido el periodista le dijo: "Caputo les hizo creer que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así".

Pero lo que resulta increíble fue la respuesta de Pino, quien aceptó: "Comparto, pero déjeme pensar que la intención era otra".